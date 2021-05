Barça: Einigung mit García greifbar

Eric García wird aller Voraussicht nach in der kommenden Saison seine Schuhe für den FC Barcelona schnüren. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind sich der Abwehrspieler und die Blaugrana weitestgehend einig, was die Rahmenbedingungen einer künftigen Zusammenarbeit angeht. Nach dem Champions League-Finale, an dem García mit seinem aktuellen Arbeitgeber Manchester City teilnimmt, könnte der Wechsel zu Barça verkündet werden.

Der 20-Jährige hatte sich schon frühzeitig für eine Rückkehr nach Barcelona und gegen eine Vertragsverlängerung in Manchester entschieden. Nachdem mit Joan Laporta dann ein neuer Präsident bei den Katalanen übernommen hatte, wurde das Angebot für García aber nach unten korrigiert. Mittlerweile haben sich beide Seiten wieder angenähert.