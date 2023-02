Kamada-Treffen in Dortmund

Schon im Dezember berichteten ausländische Medien über einen bevorstehenden Sommer-Transfer von Daichi Kamada zu Borussia Dortmund – mit dem ablösefreien Spieler sei sich der BVB einig. Ganz so weit ist es nicht, stellte sich kurz darauf heraus. Auch Vereine wie Benfica Lissabon und der FC Barcelona hoffen noch auf den Zuschlag.

Die Borussia geht nun aber weiter in die Offensive. Wie ‚Sport1‘ berichtet, kam es am gestrigen Mittwoch zu einem Treffen in Dortmund: An dem Gespräch nahmen Kamadas Berater Roberto Tukada und Thomas Kroth sowie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl teil.

In der Unterredung sei es bereits um konkrete Zahlen gegangen, Schwarz-Gelb habe zudem seinen Wunsch nach einer ablösefreien Sommer-Verpflichtung untermauert. Kamada kann sich einen Wechsel zum BVB laut ‚Sport1‘ gut vorstellen, Dortmund besitze aktuell die besten Karten im Poker.

Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers in Frankfurt läuft aus, das Angebot zur Verlängerung hat der 26-jährige Japaner bislang ignoriert – dabei wird es wohl auch bleiben.