Bologna-Blamage: Vier Beobachtungen beim Sahin-Aus

Borussia Dortmund war anzumerken, welcher Stellwert dem Spiel in der Emilia-Romagna übergestülpt wurde, welche Bedeutung der Ausgang für die Zukunft von Trainer Nuri Sahin haben könnte. Vor allem in den Anfangsminuten schienen die Schwarz-Gelben unter ihren Trikots bleierne Westen zu tragen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn es in der zweiten Minute nach klarem Ryerson-Foul einen Elfmeter gegeben hätte, Orsolini stand aber zuvor im Abseits.

Der BVB konnte sich aber kurz freischwimmen, die erhoffte frühe Führung erzielte Serhou Guirassy per Elfmeter. Sicherheit gab der Auswärtstreffer – wenn überhaupt – aber nur für Minuten. Gerade schwächeren Mannschaften will die Borussia eigentlich ihr Spiel aufdrücken. Genau so war man auf europäischer Bühne in dieser Spielzeit gegen den FC Brügge (3:0), Celtic Glasgow (7:1), Sturm Graz (1:0) und Dinamo Zagreb (3:0) erfolgreich.

In Bologna vernachlässigte der Bundesligist diese Marschrichtung aber vollends und überließ den Rossoblu über weite Strecken das Spielgeschehen. Das rächte sich in der 71. und 72. Minute. Nuri Sahin steht damit vor dem Aus.

Vier Beobachtungen:

Mutige Aufstellungsänderung

Sahin krempelte die Elf nach den bisherigen drei Niederlagen in diesem Kalenderjahr gehörig um. Pascal Groß musste zum siebten Mal in dieser Spielzeit hinten rechts ran, vor Felix Nmecha kam Gio Reyna zu seinem zweiten Startelfeinsatz. Auf Rechtsaußen bekam Julien Duranville erneut das Vertrauen geschenkt. Auf die zuletzt schwachen Leistungsträger Julian Brandt und Emre Can verzichtete Sahin. In Ballbesitz baute der Bundesligist aus einer Dreierkette mit Groß als rechtem Innenverteidiger auf, gegen den Ball verschob Dortmund in eine Viererkette. Die erhoffte Initialzündung blieb jedoch komplett aus, im Gegenteil. Die zaghaften Dortmunder wirkten von Anfang an vor allem eines, verunsichert.

Mannschaft hält zu Sahin

Jeder Fußballprofi wird bestätigen, dass es was mit einem macht, wenn wegen der eigenen schwachen Leistung der Trainer vor der Entlassung steht. Manchmal wünschen sich aber auch die Spieler eine Veränderung auf der Trainerbank. Dass dies beim BVB nicht der Fall ist, wurde nach dem 1:0 deutlich als fast die gesamte Mannschaft Torschütze Guirassy folgte, um mit Sahin in der Coachingzone zu jubeln.

Nachhaltige Verunsicherung

Die Champions League ist für den BVB seit eineinhalb Jahren eine Art Vitamingkur, in der Königsklasse sieht die Borussia stets besser aus als in der heimischen Liga. Vor allem aber die defensive Unsicherheit war dem Finalteilnehmer auch in Bologna deutlich anzumerken. Obwohl die Italiener in sechs Champions League-Spielen bislang lediglich ein Tor erzielen konnten, wurden sie häufig vor allem bei scharfen Hereingaben von außen extrem gefährlich für das Kobel-Tor. Ursächlich für die beiden Gegentore waren vor allem individuelle Fehler, es hätten allerdings noch deutlich mehr Tore fallen können.

Katastrophale Einwechslungen

Es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, der BVB hätte bis zu den Einwechslungen in Bologna ein souveränes Spiel gezeigt. Die Anpassungen, die Sahin vornahm, gingen jedoch allesamt nach hinten los. Adeyemi hatte durch sein zaghaftes Anlaufverhalten großen Anteil am Ausgleich, Couto glänzte durch teils hanebüchene Fehler. Von Can und Brandt, von denen nach den beiden Gegentreffern einfach erwartet werden muss, dass sie nochmal voran marschieren, kam so gut wie gar nichts.

Torfolge

0:1 Guirassy (15.): Anton wird bei einem Eckball deutlich von hinten am Trikot gezogen und geht zu Boden, glasklarer Elfmeter. Guirassy chippt rotzfrech à la Panenka den Ball, Keeper Skorupski ist noch dran, kann den Ball aber nicht mehr rauskratzen. Riesenglück für den BVB.

1:1 Dallinga (71.): Ein einfacher langer Ball aus der Abwehr entblößt die gesamte BVB-Defensive. Odgaard muss den Ball im Sechzehner nur noch quer schieben, der zuvor eingewechselte Dallinga nur noch einschieben.

2:1 Illing-Junior (72.): 88 Sekunden nach dem Ausgleich gehen die Dortmunder komplett unter. Anton sieht schlecht aus und legt Dalling eine wunderbare Torchance auf. Den ersten Schuss des Ausgleichstorschützen kann Kobel noch stark halten, gegen den Nachschuss von Iling-Junior ist aber auch der Schweizer machtlos.

Die Tabelle