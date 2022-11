Embolo über „das Ende“ in Gladbach und die Bundesliga

Breel Embolo blickt relativ zufrieden auf das Ende der vergangenen Saison bei Borussia Mönchengladbach zurück. In einem Interview mit der FT-Partnerredaktion Foot Mercato befindet der Schweizer: „Das Ende der Saison mit Borussia Mönchengladbach war nicht so schlecht.“

Auch auf seine Anfänge in der Bundesliga kommt der robuste Nationalspieler zu sprechen: „Ihr dürft nicht vergessen, dass ich 18 bis 19 Jahre alt war, als ich in Deutschland angekommen bin und Spieler wie Choupo-Moting oder Huntelaar vor mir waren.“ Vor der Saison verließ Embolo die Fohlen und wechselte für 12,5 Millionen Euro nach Frankreich zur AS Monaco. In 14 Ligaspielen für die Monegassen kommt der Stürmer auf acht Tore und vier Vorlagen.