Newcastle baggert wieder an Badiashile

Newcastle United treibt nach dem im Prinzip feststehenden Klassenerhalt die Personalplanungen für den Sommer voran. Wie FT aus Frankreich erfuhr, ist die Personalie Benoît Badiashile besonders heiß. Der Innenverteidiger der AS Monaco stand bereits im Winter auf der Wunschliste der Magpies, diesen Sommer soll der Transfer des 21-Jährigen endlich dingfest gemacht werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund 40 Millionen Euro Ablöse wären für Badiashile fällig, der im Fürstentum noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Ein weiterer Kandidat am St. James‘ Park ist nach wie vor Moussa Diaby von Bayer Leverkusen. Bis 2025 ist der Franzose noch an Bayer gebunden. Um den 22-jährigen Flügelflitzer von der Werkself loszueisen, wären dem Vernehmen nach an die 100 Millionen Euro Ablöse nötig. Dank der saudi-arabischen Besitzer wäre Newcastle in der Lage, die Anforderungen des Bundesligisten zu erfüllen.