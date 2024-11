Yamal vor Barça-Comeback

Lamine Yamal kann schon bald wieder für den FC Barcelona auf dem Platz stehen. „Er wird morgen wieder mit uns trainieren“, so Trainer Hansi Flick nach dem gestrigen 3:0 in der Champions League gegen Stade Brest, „ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass er am Samstag wieder spielen kann.“

Dann trifft Barça in La Liga auf UD Las Palmas. Yamal fehlt den Katalanen seit Mitte Oktober mit einer Knöchelverletzung. Zuvor war er einer der Schlüsselspieler in Flicks Elf. Sechs Tore und acht Vorlagen stehen für den 17-Jährigen nach 16 Pflichtspiel-Einsätzen zu Buche.