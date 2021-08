Schalke: Harit in Marseille eingetroffen

Der Wechsel von Amine Harit (24) vom FC Schalke zu Olympique Marseille dürfte in Kürze über die Bühne gehen. Der marokkanische Offensivspieler ist am gestrigen Samstag in der südfranzösischen Stadt gelandet, berichten ‚kicker‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend.

Nun folgen letzte Formalitäten wie Medizincheck und Vertragsunterschrift. Gegenüber der ‚Bild‘ soll Harit den bevorstehenden Wechsel bereits bestätigt haben. Geplant ist eine Leihe ohne Kaufoption.