Chelsea: Rüdiger erwägt Winter-Wechsel

Antonio Rüdiger kann sich einen Vereinswechsel im Winter gut vorstellen, sollte er beim FC Chelsea weiterhin wenig Spielzeit bekommen. „Ich kann nicht zufrieden sein mit meiner Situation bei Chelsea,” lässt der 27-jährige Innenverteidiger im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ durchblicken. Und ergänzt: „Ob es im Januar dazu kommt, das werden wir sehen.”

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz der Abwanderungsgedanken möchte sich Rüdiger weiterhin bei den Blues durchsetzen: „Der Kampf ist angenommen. Ich hatte in meiner Karriere noch nie so eine Situation. Was im Januar passiert ist Zukunftsmusik.“ In der laufenden Premier League-Saison stand der 27-Jährige bisher nur einmal auf dem Rasen. In der Champions League absolvierte der Innenverteidiger immerhin vier Spiele für die Blues.