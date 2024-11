Die Quote stimmt: Dolberg zurück in die Bundesliga?

Einst war Kasper Dolberg eine der heißesten Stürmeraktien Europas. Sein sportliches Glück musste der Däne jedoch lange suchen – und scheint es nun beim RSC Anderlecht gefunden zu haben. Nach ordentlichen 15 Toren in 42 Spielen in seiner ersten Saison in Belgien blüht Dolberg nun richtig auf. Nach 20 Pflichtspielen in der laufenden Runde stehen schon zwölf Tore zu Buche. Eine deutliche Verbesserung der Quote also.

Laut ‚Sky‘ könnte den 27-Jährigen das zurück in eine größere Liga führen. Der Bezahlsender thematisiert einen Dolberg-Wechsel im Sommer und berichtet vom Interesse aus der Bundesliga sowie aus der Premier League. Als Preisschild bringt ‚Sky‘ zehn bis 15 Millionen Euro ins Spiel. Dolbergs Vertrag in Anderlecht läuft noch bis 2027.

In der Bundesliga ist der Blondschopf kein Unbekannter. Die Rückrunde der Saison 2022/23 verbrachte er erfolglos bei der TSG Hoffenheim (14 Spiele, zwei Tore). Seine bis dato beste Zeit hatte Dolberg als junger Knipser bei Ajax Amsterdam. Es folgten Stationen bei OGC Nizza und dem FC Sevilla, ehe es über Hoffenheim nach Anderlecht ging.