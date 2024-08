Wechselgerüchte: Coman hat sich entschieden

Kingsley Coman (28) wird den FC Bayern in der laufenden Transferperiode nicht mehr verlassen. Das vermeldet Fabrizio Romano. Coman hat laut dem Transferinsider sämtliche Anfragen und Angebote abgelehnt. Seine Entscheidung hat der Franzosen den Vereinsverantwortlichen am Freitagnachmittag mitgeteilt, berichtet ‚Sky‘.

In Europa galten der FC Liverpool, der FC Arsenal, der FC Barcelona und Ex-Klub Paris St. Germain als interessiert. Die heißeste Spur führte aber in die Wüste. Al Hilal warb intensiv um Coman, der Neymar-Klub war sich mit Bayern sogar über eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro einig.

Für den Schritt in die Wüste, wo ein saftiges Gehalt drin gewesen wäre, hätte Coman nur noch den Daumen heben müssen. Nun hat sich der Bayern-Profi für einen Verbleib in der Bundesliga entschieden. Comans Vertrag in München läuft noch bis 2027.