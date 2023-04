Schalke vs. Klopp: Duell um Nationalkeeper?

Seit Ralf Fährmann zwischen die Pfosten zurückgekehrt ist, geht es für Schalke 04 aufwärts. In elf Partien kassierte der 34-Jährige nur neun Gegentore und ging mit seinem Team nur zweimal als Verlierer vom Platz. Und trotzdem überlegt S04 offenbar wieder einmal, Fährmann zu ersetzen.

Denn wie die norwegische Lokalzeitung ‚Telemarksavisa‘ berichtet, haben Scouts der Königsblauen zuletzt den schwedischen Nationalkeeper Leopold Wahlstedt von Odds BK beobachtet. Der 23-jährige Keeper bestätigte zuletzt, dass einige ausländische Klubs an ihm dran sind. Dazu gehört angeblich auch der FC Liverpool.

Die Reds haben mit Alisson (30) bereits einen Weltklasse-Keeper im Tor, Wahlstedt käme im Falle eines Wechsels also als klare Nummer zwei. Die Chance für Schalke bestünde wohl nur darin, Wahlstedt als Nummer eins zu holen. Doch wie wäre das gegenüber Fährmann und den Fans zu rechtfertigen?

Ligazugehörigkeit entscheidend

Abhängig sind sämtliche Szenarien ohnehin von der Gelsenkirchener Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Im Abstiegsfall müsste noch rigoroser gespart werden als ohnehin schon. Wahlstedt ist noch bis Ende 2023 an Odds gebunden, eine kleine Ablöse müsste im Sommer also fließen.