Premiere: Mukiele für Frankreich nachnominiert

Nordi Mukiele steht vor seinem möglichen Länderspiel-Debüt. Wie RB Leipzig verkündet, wurde der 23-jährige Rechtsverteidiger für die anstehenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft nachnominiert. Am Samstag treten Les Bleus im Rahmen der WM-Qualifikation gegen die Ukraine an, am Dienstag gegen Finnland.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mukiele war 2018 vom HSC Montpellier zu Leipzig gewechselt. Seitdem stand der dynamische Rechtsfuß in 112 Pflichtspielen für die Sachsen auf dem Platz. Für die französische U21-Nationalmannschaft lief er sechsmal auf.