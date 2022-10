Rose: Nkunku „bereit für Real“

Marco Rose kann beim Champions League-Showdown gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr) wohl voll und ganz auf Christopher Nkunku setzen. Nach dem gestrigen 3:3-Unentschieden gegen den FC Augsburg sagte der Cheftrainer, dass laut den Ärzten bei Nkunku „alles gut“ sei. Der Offensivstar sei „bereit für Real“. Aufgrund einer Handverletzung musste sich Nkunku unter der Woche einer Operation unterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dadurch verpasste er das Pokalspiel gegen den Hamburger SV (4:0) und stand gegen die Fuggerstädter das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison nicht in der Startaufstellung. In der 59. Minute wurde der 24-Jährige eingewechselt und erzielte kurz vor Schluss per Freistoß den 2:3-Anschlusstreffer. „Ich glaube, dass es gut funktioniert hat. Freistöße schießen geht schon mal“, gab Rose augenzwinkernd zu Protokoll.