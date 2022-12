S04: Yoshida bestätigt Verlängerungsbedingungen

Maya Yoshidas Verbleib beim FC Schalke 04 über den kommenden Sommer hinaus hängt von zwei Bedingungen ab. Auf ebenjene Voraussetzungen ging der 34-Jährige am heutigen Freitag in einer Medienrunde ein (zitiert via ‚WAZ‘): „Es ist ganz einfach: Bestreite ich 25 Spiele und wir schaffen den Klassenerhalt, dann bleibe ich, dann verlängert sich mein Vertrag automatisch. Steigen wir ab, endet mein Vertrag.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anfang der Woche hatte die ‚Bild‘ erstmals davon berichtet, dass die Zukunft des Japaners im Ruhrgebiet von den oben genannten Faktoren abhängt. Wettbewerbsübergreifend stand Yoshida in der aktuellen Saison bereits 17 Mal in der Startelf von S04. Sollte er sich nicht verletzten, stellen die 25 Einsätze also keinen Stolperstein dar. Ob Schalke letztlich in der Liga bleibt, liegt logischerweise nicht nur an den Leistungen von Yoshida.

Lese-Tipp

Schalke: Reis ledert gegen Bochum-Verantwortliche