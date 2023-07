Hannover: Mann äußert sich zu Halstenberg

Marcus Mann hat sich zu Berichten geäußert, die Hannover 96 mit einer Verpflichtung von Marcel Halstenberg in Verbindung bringen. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sagt Hannovers Sportchef über den Profi von RB Leipzig und die anhaltenden Gerüchte: „Ich bin im regelmäßigen Austausch mit Marcel Halstenberg. Aber es ist keine Garantie, dass er nächste Saison auch für uns spielt.“

Gut möglich also, dass der 31-jährige künftig wieder für seinen Heimatklub aufläuft. Zuletzt wurde berichtet, dass Halstenberg in Leipzig seinen Wechselwunsch hinterlegt hat. Eigentlich ist der neunfache Nationalspieler noch bis 2024 an die Sachsen gebunden. Eine adäquate Ablöse für den flexiblen Defensivspieler wäre für Hannover wohl nicht zu stemmen, Leipzig müsste sich also auf Hannover zubewegen.

