70 Millionen für Silva: PSG blitzt bei City ab

Paris St. Germain hat sich wenige Tage vor dem Transferschluss einen Korb im Werben um Bernardo Silva (28) eingefangen. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat Manchester City ein 70 Millionen Euro hohes Angebot für den portugiesischen Spielmacher abgelehnt. City-Coach Pep Guardiola äußerte zuletzt Bedenken bezüglich eines Silva-Abgangs. „Falls Bernardo ginge, müssten wir uns nach einem Last-Minute-Ersatz umschauen. Das wäre nicht einfach“, so der Taktikfuchs.

Mit PSG soll sich Silva indes einig sein, heißt es. Beim französischen Hauptstadtklub würde dem Offensivmann das gleiche Gehalt wie in Manchester winken. Mit Luis Campos ist zudem ein Förderer von Silva in wichtiger Rolle in Paris. Der strategische Berater des Ligue 1-Krösus lotste Silva einst zur AS Monaco. Doch auch der ausgabefreudige FC Barcelona buhlt seit einiger Zeit um die Dienste des kreativen Mittelfeldspielers. Silva selbst sieht sich bereit für eine neue Herausforderung.