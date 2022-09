FC Bayern: Sarr erfolgreich operiert

Der FC Bayern muss bis auf weiteres auf Bouna Sarr verzichten. Wie die Münchner offiziell mitteilen, wurde der Rechtsverteidiger am heutigen Dienstag erfolgreich am linken Knie operiert. Über die genaue Ausfallzeit macht der Klub keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚L’Équipe‘ berichtete am gestrigen Montag, dass Sarr erst im Kalenderjahr 2023 wieder zur Verfügung stehen wird. Der 30-Jährige hatte sowohl in der laufenden Saison als auch in der Vergangenheit immer wieder mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen. In der aktuellen Spielzeit stand Sarr für die Bayern noch nicht auf dem Platz.