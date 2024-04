FC Bayern: Upamecano reagiert auf anhaltende Kritik

Dayot Upamecano durchlebt beim FC Bayern München eine schwierige Saison. In einem Interview mit ‚Canal+‘ äußert sich der 25-Jährige nun zu der hartnäckigen Kritik an seinen Leistungen: „In jedem Beruf wird kritisiert. Doch wenn man sich nur auf die Kritik konzentriert, wird man sicher keinen Erfolg haben. Ich versuche zu analysieren, was ich gut und was ich nicht gut gemacht habe. Ich schaue mir viele Videos an.“

Zudem hält Upamecano die harten Urteile, die oft über ihn gefällt werden, nicht in jedem Fall für gerechtfertigt. „Kritik gehört zu unserem Job – aber ich persönlich finde nicht, dass ich schlechter war. Es ist nur so, dass ich zwei Rote Karten in zwei Spielen bekommen habe. Ich denke, jeder kann Fehler machen. Das Wichtigste ist, dass man weiter arbeitet, und das tue ich auch“, so der Franzose, der dem Vernehmen nach auch in der kommenden Saison in München spielen will.