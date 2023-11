Millionen-Ärger für ManCity | Bayern gegen sieben

Mendy vs. Manchester

Im Juli wurde Benjamin Mendy von den letzten verbliebenen Anklagepunkten freigesprochen, die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexueller Belästigung offiziell aus der Welt geräumt. Zwei Jahre lang stand der Linksverteidiger wegen dieser nicht auf dem Rasen. Sein damaliger Klub Manchester City hatte Mendy im August 2021 umgehend suspendiert – und offenbar auch die Gehaltszahlungen eingestellt. City habe es „versäumt […], ab September 2021 bis zum Ende seines Vertrags im Juni 2023 überhaupt ein Gehalt zu zahlen“, teilte sein Anwalt nun mit.

Umgerechnet 11,5 Millionen Euro fordert die Mendy-Seite laut englischen Medien ein. Der ‚Daily Star‘ schreibt von einem sich anbahnenden „Gehaltskrieg“, der ‚Mirror‘ von einer „Multi-Millionen-Pfund-Forderung“. Größer als der finanzielle Verlust wiegen aber wohl der Imageschaden und der sportliche Abstieg. Mendy steht mittlerweile beim FC Lorient unter Vertrag, kam für den Tabellen-16. aus Frankreich erst dreimal zum Einsatz.

Alle wollen Kvaratskhelia

Vier Tore und einen Assist verbuchte Khvicha Kvaratskhelia bei den vergangenen drei EM-Quali-Spielen. Für Georgiens Teilnahme am Turnier in Deutschland reichte das zwar nicht, die Scouts der internationalen Topklubs lockt der Offensivstar der SSC Neapel aber weiter an. Chelsea, Manchester City, Manchester United und Newcastle United schickten laut ‚90min.com‘ am Sonntag Späher zur Partie gegen Spanien (1:3), um den 22-Jährigen unter die Lupe zu nehmen.

Neben weiteren Klubs aus der Premier League sind dem Onlineportal zufolge auch Real Madrid, der FC Barcelona, Bayern München und Paris St. Germain hinter Kvaratskhelia her, der es bei der Ballon d’Or-Wahl auf Platz 17 schaffte. Am Vesuv steht der Georgier noch langfristig bis 2027 unter Vertrag. Für Kleingeld wird man Kvaratskhelia also nicht ziehen lassen.