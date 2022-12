VfB: Labbadia sucht Wohnung in Stuttgart

Bruno Labbadia steht dicht vor der Unterschrift beim VfB Stuttgart. Nach Informationen von ‚Sky‘ blickt sich der 56-Jährige bereits in Stuttgart nach einer Wohnung um. In der kommenden Woche wird Labbadia dem Vernehmen nach Interimscoach Michael Wimmer ablösen.

Für Labbadia wäre es die zweite Amtszeit in Bad Cannstatt. Bereits von Ende 2010 bis Sommer 2013 stand er beim VfB in 119 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Der Ex-Profi ist nach seinem Aus bei Hertha BSC im Januar 2021 fast zwei Jahre ohne Verein.