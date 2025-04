Bochum: Bernardo-Abschied besiegelt

Dirk Dufner will nach seinen ersten zwei Wochen als neuer Sport-Geschäftsführer beim VfL Bochum keine Zeit mit der Kaderplanung verlieren. Im Interview mit der ‚WAZ‘ sagte der 57-Jährige: „Die drängenden Fragen betreffen den Profikader und den Kader im Unterbau. Das ist unsere Zukunft. Wir müssen alles schnellstmöglich auf den Weg bringen. Ich bin noch mittendrin und muss priorisieren.“ Für die womöglich kommende Saison in Liga zwei will Dufner künftig vor allem Spieler im Kader haben, die die Bochumer DNA verkörpern: „Es ist eine intensive Atmosphäre, hier wird Fußball gearbeitet, die Menschen leben den Fußball. Dieser Stil ist der traditionelle Teil.“

Dufner benennt auch klare Ziele bei der Transferplanung: „Wir haben aus meiner Sicht zu wenig Geschwindigkeit. Haben wir genügend Führungsspieler? Das müssen wir überprüfen. Wir haben nicht viel Zeit, wissen nicht, in welcher Liga wir spielen.“ Aufgrund dessen könne der VfL zunächst nur nach ablösefreien Spielern Ausschau halten. Dazu steht offenbar der Abgang von Innenverteidiger Bernardo (29) mit Vertragsende im Sommer fest. „Er wird uns aller Voraussicht nach verlassen, auch bei Klassenerhalt“, bestätigt Dufner, „er will für sich den nächsten Schritt gehen und das müssen wir respektieren.“