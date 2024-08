Hoffenheim-Angebot für Solet

Die TSG Hoffenheim bringt ihr Interesse an Innenverteidiger Oumar Solet zu Papier. Laut ‚Sky‘ hat der Bundeligist bei RB Salzburg ein Angebot in Höhe von 6,5 Millionen Euro plus Boni eingereicht. Ein Thema war Solet zuletzt auch beim VfB Stuttgart.

Der 24-jährige Franzose steht nur noch bis 2025 in Österreich unter Vertrag und liebäugelt mit einem Wechsel. Eine Verlängerung ist entsprechend unwahrscheinlich, eine marktgerechte Ablöse könnte RB nur noch in diesem Sommer kassieren.