Neymar deutet Rücktritt an

Superstar Neymar hat offengelassen, ob er noch einmal für die brasilianische Nationalmannschaft auf dem Rasen stehen wird. „Es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Ich schließe die Tür zur Seleção nicht. Aber ich garantiere auch nicht zu 100 Prozent, dass ich zurückkehren werde“, sagte der 30-Jährige am späten Freitagabend im Nachgang zum WM-Aus gegen Kroatien (3:5 n.E.).

Stolze 124 Länderspiele sammelte Neymar bislang, 77 Treffer stehen insgesamt zu Buche. „Ich werde analysieren und nachdenken müssen über alles, was gut für mich ist und was gut für die Seleção ist“, so der Dribbelkünstler weiter.

