Nmecha-Bruder deutet Verbandswechsel an

Nach Lukas (22) könnte auch dessen jüngerer Bruder Felix Nmecha (21) künftig für den DFB auflaufen. „Es könnte sein, dass ich auch wieder für Deutschland spiele. Kontakt zum DFB gibt es. Aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen“, erklärt der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg im Interview mit dem ‚kicker‘.

In den vergangenen beiden Jahrgängen schnürte Nmecha seine Schuhe für die englischen Junioren-Auswahlen, in der U18 lief er dreimal für Deutschland auf. Geboren ist der schlaksige Rechtsfuß, der viele Jahre für Manchester City spielte, in Hamburg.