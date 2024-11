Medien: Ancelotti-Aus beschlossen – vier mögliche Nachfolger

Derzeit brodelt es bei Real Madrid gewaltig, weil die Resultate des Starensembles unter Carlo Ancelotti nicht genügen. In der Liga steht Real bei einem Spiel weniger schon satte neun Punkte hinter dem Erzrivalen FC Barcelona, in der Champions League kassierte man in vier Spielen bereits zwei Niederlagen.

Die Messe für Coach Ancelotti ist laut ‚Sport Bild‘ deshalb gelesen. Das Aus des italienischen Erfolgstrainers spätestens im Sommer stehe fest, so das Fachmagazin. Obwohl der Vertrag von Ancelotti noch bis 2026 läuft, muss er nach der laufenden Saison gehen, ist sich die ‚Sport Bild‘ sicher. Dass der 65-Jährige nicht vorzeitig den Hut nehmen muss, werde ihm lediglich aufgrund seiner eingefahrenen Titel mit Real zugestanden.

‚Okdiario‘ geht allerdings noch einen Schritt weiter. Um 14:00 Uhr am heutigen Samstag trifft Real Madrid zu Hause auf CA Osasuna. Gewinnen Los Blancos dieses Spiel nicht, muss Ancelotti der spanischen Digitalzeitung zufolge seine Koffer packen. „Eine Niederlage gegen Osasuna würde die Madrider Führungsetage zu Entscheidungen zwingen“, heißt es.

Zahlreiche Nachfolger-Kandidaten

Während Xabi Alonso von Bayer Leverkusen immer wieder als potenzieller Nachfolger von Ancelotti für den Sommer genannt wird, spielt auch der Name von Zinedine Zidane wieder eine Rolle im Real-Kosmos. Die ‚Mundo Deportivo‘ schließt eine Rückkehr des Franzosen auf die Trainerbank von Real jedoch aus. Zidane sei nicht daran interessiert, ein drittes Mal den Posten des Cheftrainers der Madrilenen zu bekleiden.

Ganz vorne liegen offenbar Santiago Solari und Raul. Solari agiert derzeit als Direktor Profifußball bei Real, Raul ist der Cheftrainer von Reals B-Team. Insbesondere als mögliche Interimslösung – für den Fall einer Entlassung von Ancelotti während die Saison läuft – werden beide gehandelt.