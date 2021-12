Drei-Team-Tausch: Sánchez zurück zu Barça?

Alexis Sánchez könnte mithilfe eines Deals, der drei Teams involviert, den Weg zurück zum FC Barcelona finden. So berichtet es die katalanische ‚Sport‘, die über „weit fortgeschrittene Verhandlungen“ schreibt. Der 32-jährige Chilene in Diensten von Inter Mailand soll die prekäre Lage in Barças Offensive lösen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison stand Sánchez bei den Nerazzurri in nur zwei Partien in der Startelf, bei Barcelona würde dem wendigen Angreifer ein deutlich prominenterer Status zukommen. Mit Martin Braithwaite und Memphis Depay sind derzeit zwei von drei Stürmern verletzt. Doch Inter will Sánchez nicht ersatzlos ziehen lassen. Hier kommt dem Bericht zufolge der dritte Angreifer der Katalanen ins Spiel: Luuk de Jong.

Verrechnung mit De Jong

Der Niederländer wurde während seiner bisherigen Leihe bei Barça nicht glücklich. Nur eine Partie bestritt der 31-Jährige in dieser Saison über 90 Minuten. Eine Situation, die den FC Sevilla als abgebenden Verein ebenfalls nicht erfreuen dürfte, da die verankerte Kaufoption nach aktuellem Stand wohl kaum gezogen werden dürfte.

Dementsprechend könnten die Andalusier einem Leihabbruch zustimmen und de Jong sein Glück in der Rückrunde bei Inter versuchen. Die Nerazzurri ihrerseits hätten einen Backup-Stürmer in ihren Reihen, der eine ähnliche Robustheit wie Stammkraft Edin Dzeko mitbringt. Und schlussendlich könnte sich Xavi mit Sánchez über einen Ex-Mitspieler freuen, der zwischen 2011 und 2014 in 141 Partien für die Blaugrana an 83 Treffern beteiligt war.