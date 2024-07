Ex-Dortmunder Delaney in die Heimat

Thomas Delaney (32) steht im Herbst seiner Karriere vor einer Rückkehr in seine dänische Heimat. Wie ‚Tipsbladet‘ berichtet, hat der zentrale Mittefeldspieler seinen beim FC Sevilla ursprünglich noch bis 2025 datierten Arbeitspapier am gestrigen Donnerstagabend aufgelöst, um sich dem FC Kopenhagen anzuschließen.

Dem Sportmagazin zufolge könnte der Wechsel zum dänischen Erstligisten schon am heutigen Freitag vonstattengehen. Im Gespräch ist ein Zweijahresvertrag. Delaney war in Kopenhagen vor einigen Jahren zum Profifußballer gereift, ehe er in der Bundesliga beim SV Werder Bremen, Borussia Dortmund und für ein halbes Jahr auf Leihbasis bei der TSG Hoffenheim landete. Nun die Rückkehr zu seinem Jugendverein.

Update (09:40 Uhr): Der FC Sevilla hat nun die Vertragsauflösung mit Delaney bestätigt.