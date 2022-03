Henry verlängert in Brentford

Rico Henry hat seinen Vertrag mit dem FC Brentford verlängert. Der Linksverteidiger des Premier League-Klubs unterzeichnet ein neues Arbeitspapier bis 2026. Zusätzlich beinhaltet der Kontrakt vereinsseitig die Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Seit 2016 läuft der 24-Jährige für die Bees auf. Für 1,8 Millionen Euro wechselte Henry vom FC Walsall ins Brentford Community Stadion. Unter Trainer Thomas Frank ist der Linksfuß gesetzt.

✍️ We are delighted to announce that @ricohenry14 has signed a new long-term contract.



Rico has signed a deal until the summer of 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣. There is a Club option for an additional year.



Rico has signed a deal until the summer of 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣. There is a Club option for an additional year.