Kiel tütet nächsten Neuzugang ein

Eigentlich sollte Ivan Nekic vom kroatischen Erstligisten NK Varazdin erst im Sommer zu Holstein Kiel wechseln. Doch da aktuell in Colin Kleine-Bekel, Carl Johansson und Patrick Erras gleich drei Innenverteidiger potenziell noch länger fehlen, sieht sich die KSV zum Handeln gezwungen und greift bei Nekic nun einem Sommer-Transfer vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige wechselt laut einem Bericht der ‚Kieler Nachrichten‘ für etwas weniger als eine Million Euro zum Bundesligisten und wird bereits am heutigen Mittwoch zum Medizincheck an der Förde erwartet. Dort soll er anschließend einen Vertrag bis 2029 unterschreiben, der ligaunabhängig Gültigkeit besitzt.

Nekic ist nach Innenverteidiger David Zec und Außenverteidiger John Tolkin bereits der dritte Verteidiger, der in diesem Winter zu den Störchen wechselt. Mit 46 Gegentreffern stellt der Vorletzte der Bundesliga die schwächste Abwehr. Nekic zählte bei Varazdin, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besaß, in der Hinrunde zum Stammpersonal und verpasste keine einzige Minute in der kroatischen Liga.