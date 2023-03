Atlético: Morata lässt Zukunft offen

Álvaro Morata hält sich mit Blick auf seine Zukunft bei Atlético Madrid bedeckt. Über seine Situation bei den Rojiblancos sagt der Stürmer: „Ich werde auf den Trainer und den Verein hören. Ich bin sehr glücklich hier bei Atlético Madrid, aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.“ Der Spanier stand für die Colchoneros zwar in allen 26 La Liga-Partien auf dem Rasen, muss sich seit der Ankunft von Memphis Depay (29) jedoch mit weniger Spielanteilen zufriedengeben.

Der 30-Jährige ist sich Depays starker Leistungen jedenfalls bewusst: „Ich würde gerne mehr spielen, aber Memphis ist sehr gut angekommen“. Morata selbst war in der spanischen Liga in der laufenden Saison bislang an zwölf Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, zwei Vorlagen). Sein Vertrag bei den Madrilenen endet im Sommer 2024.

