Avdijaj findet neuen Klub

Donis Avdijaj wechselt in die Schweiz. Der FC Zürich gibt die Verpflichtung des 25-jährigen Mittelfeldspielers bekannt. Avdijaj kommt vom österreichischen Erstligisten TSV Hartberg und unterschreibt in Zürich einen Dreijahresvertrag. Bei Hartberg war der gebürtige Osnabrücker mit sieben Scorerpunkten in 21 Einsätzen einer der Leistungsträger.

Für den ehemaligen Schalke-Profi ist Zürich bereits die zehnte Karrierestation. Sportchef Marinko Jurendic ist froh über die Avdijaj-Verpflichtung: „Donis hat große fußballerische Fähigkeiten. In der Offensive ist er variabel einsetzbar und besitzt darüber hinaus auch Qualitäten im Abschluss.“