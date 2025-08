Palhinha-Abgang: Spurs von Bayern „überrascht“

Bei Tottenham Hotspur ist man verwundert, dass der FC Bayern João Palhinha (30) nach nur einer Saison schon wieder abgegeben hat. „Ja, ich war ein bisschen überrascht. Bayern hat sich zwei Jahre lang um ihn bemüht, und aus welchen Gründen auch immer, die mir eigentlich egal sind, weil wir ihn jetzt bekommen haben, hat sich eine Chance für uns aufgetan“, sagt Trainer Thomas Frank gegenüber ‚football.london‘.

Die Spurs leihen den Abräumer zunächst für fünf Millionen Euro aus, für den Anschluss sicherten sich die Londoner eine Kaufoption von 25 Millionen Euro. Von den Qualitäten seines Neuzugangs ist Frank definitiv überzeugt: „Ich finde, er ist ein toller Spieler. In den zwei Jahren, in denen er bei Fulham war, hat er in der Premier League alle beeindruckt. Er ist Stammspieler für Portugal. Was auch immer der Grund ist, dass Bayern ihn gehen lässt, vielleicht ist es der Trainer, die Kultur, der Verein, er selbst. Manchmal ist es schwer zu sagen.“