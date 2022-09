United verpflichtet neuen Keeper

Manchester United hat seine Baustelle im Tor geschlossen. Wie die Red Devils mitteilen, kommt Martin Dubravka (33) auf Leihbasis von Newcastle United ins Old Trafford. Für den kommenden Sommer besteht eine Kaufoption über fünf Millionen Euro.

Dubravka ist bei United als konkurrenzfähige Nummer zwei hinter David de Gea (31) eingeplant. Der Slowake kommt mit der Erfahrung aus 127 Premier League-Spielen. Zuvor hatte sich United auch um die Bundesliga-Keeper Yann Sommer (33/Borussia Mönchengladbach) und Kevin Trapp (31/Eintracht Frankfurt) bemüht.

