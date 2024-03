BVB: Terzic verschafft sich Luft

Was ein Sieg beim FC Bayern doch so alles bewirken kann. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist Edin Terzic nach dem Achtungserfolg bis auf weiteres wieder „unantastbar“.

Bei den richtungsweisenden Partien gegen Stuttgart, Atlético, Leverkusen und Leipzig wird der 41-Jährige also definitiv an der Seitenlinie stehen. Je nach Verlauf könnte das Thema aber in Richtung Sommer wieder Fahrt aufnehmen. Mehrere potenzielle Nachfolger wurden zuletzt gehandelt.

Das englische Onlineportal ‚HITC‘ nannte am gestrigen Samstag Graham Potter (vereinslos), Arne Slot (Feyenoord Rotterdam) und Franck Haise (RC Lens). An Terzic liegt es nun, dass diese Spuren nicht allzu heiß werden.