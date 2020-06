Payet verlängert bei Marseille

Gute Nachrichten für Olympique Marseille. Angreifer Dimitri Payet verlängert seinen Vertrag beim Ligue 1-Klub vorzeitig bis 2024. Dies gab der 33-Jährige auf einer heutigen Pressekonferenz bekannt. Das ursprüngliche Arbeitspapier lief noch bis 2022.

Payet ist seit seiner Rückkehr im Jahr 2017, als er im Januar für 29,3 Millionen Euro von West Ham United an die Côte d’Azur wechselte, der wichtigste Offensivspieler bei OM. In der vorzeitig abgebrochenen Saison erzielte der Linksaußen zwölf Treffer und lieferte sechs Assists in 27 Pflichspielen.