Medien: Heintz vor Rückkehr nach Köln

Der 1. FC Köln bastelt intensiv an einem Transfer von Dominique Heintz. Nach Informationen des vereinsnahen Portals ‚Geissblog‘ will der Bundesligist den Deal schnell eintüten, am heutigen Montag oder Dienstag soll der Transfer forciert werden.

Die Ablöse für den 30-jährigen Innenverteidiger dürfte überschaubar sein, womöglich entfällt diese sogar: Heintz‘ Vertrag bei Union Berlin läuft nur noch bis zum nächsten Sommer, eine Rolle spielt er bei den Köpenickern nicht mehr. Die vergangene Saison war Heintz an den VfL Bochum verliehen.

Den FC hatte der Linksfuß, der als Backup für Stammkraft Julian Chabot (25) und Ersatz für den nach Kaiserslautern verliehenen Nikola Soldo (22) eingeplant wäre, 2018 in Richtung Freiburg verlassen. Nun geht es wohl zurück in die Domstadt.