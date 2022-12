Leipzig kontaktiert Gvardiol-Nachfolger

RB Leipzig leitet bei der Suche nach einem Nachfolger für Josko Gvardiol bereits konkrete Schritte ein. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato haben die Roten Bullen Kontakt zu Spezia Calcio aufgenommen, um über einen möglichen Transfer von Jakub Kiwior zu sprechen. Der polnische Innenverteidiger hatte ebenso wie Gvardiol mit guten Leistungen bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam gemacht und steht nun bei etlichen Vereinen auf dem Zettel. Unter anderem Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, der AC Mailand, Juventus Turin und die SSC Neapel sollen ebenfalls dran sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie FT bereits exklusiv berichtete, hat Manchester City sein Werben um Gvardiol intensiviert. In der Messestadt will man im Falle eines Abgangs des Kroaten wohl gut gerüstet sein. Für Kiwior will Spezia 25 Millionen Euro sehen. Bei den Italienern zählt der 22-jährige Linksfuß zum Stammpersonal und kam in der laufenden Serie A-Saison schon 15 Mal zum Einsatz.

Lese-Tipp

Nach BVB-Interesse: Bundesliga-Konkurrenz bei Kiwior