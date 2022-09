PSV: Gakpo vom Markt

Cody Gakpo wird der PSV Eindhoven erhalten bleiben. Wie der ‚Telegraaf‘ und ‚The Athletic‘ übereinstimmend berichten, ist ein Abschied des 23-jährigen Offensivspielers vom Tisch. Leeds United verhandelte dem ‚Telegraaf‘ zufolge bis spät in die Nacht mit der PSV und war bereit, bis zu 40 Millionen Euro zu zahlen, Gakpo habe dem Transfer jedoch eine Absage erteilt.

Unter der Anzeige geht's weiter

An die PSV ist der Linksaußen noch bis 2026 gebunden. Um Gakpo buhlten zuletzt auch der FC Southampton sowie Manchester United. Der Rechtsfuß erwischte in Eindhoven mit sieben Treffern und sechs Assists in neun Partien einen Sahnestart in die Saison. Da das Transferfenster in den Niederlanden seit heute Nacht geschlossen hat, könnte der Eredivisie-Klub keinen Nachfolger verpflichten.