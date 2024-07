Schalke: Murkin vor dem Sprung in die Bundesliga?

Mit dem Abstieg möchte der FC Schalke in der neuen Saison nichts zu tun haben. Nach der Aufarbeitung des vergangenen Jahres haben die sportlich Verantwortlichen des Klubs und Trainer Karel Geraerts ihre Schlüsse gezogen und richten den Kader nun neu aus. Neben etlichen Neuzugängen könnte es auch einige weitere Abgänge geben.

Mit Assan Ouédraogo (18) hat ein wichtiges Puzzlestück die Schalker bereits in Richtung RB Leipzig verlassen, mit Derry Murkin steht ein weiteres kurz vor einem Wechsel. Wie ‚Sky‘ berichtet, drängt Aufsteiger Holstein Kiel auf eine Verpflichtung des Engländers. Dieser besitzt keine Ausstiegsklausel, möchte aber dem Vernehmen nach die Chance ergreifen, in der kommenden Saison Bundesliga zu spielen.

Möglicher Ersatz für einen Dortmunder

Murkin kam im vergangenen Sommer vom FC Volendam aus den Niederlanden und avancierte bei den Königsblauen direkt zum Stammspieler. In 23 Partien lief er für den Traditionsverein auf verschiedenen Positionen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf.

Der Vertrag des 24-Jährigen läuft noch bis 2026. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist Kiel bereits an die Schalker herangetreten, in der Frage der Ablösesumme liegen beide Klubs allerdings noch weit auseinander. So sollen die Knappen zwei Millionen Euro fordern. Bei den Störchen könnte Murkin auf der Linksverteidiger-Position Tom Rothe (19) ersetzen, der nach dem Ende seiner Leihe zu Borussia Dortmund zurückgekehrt ist.