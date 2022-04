„Gipfeltreffen für Dembélé“ | „Mercato statt Scudetto“

„Gipfeltreffen für Dembélé“

Die Causa Ousmane Dembélé wurde beim FC Barcelona noch lange nicht ad acta gelegt. Das Geheimtreffen zwischen Barça-Boss Mateu Alemany und Dembélé-Berater Moussa Sissoko ist der ‚Sport‘ eine Schlagzeile auf der Titelseite wert: „Gipfeltreffen für Dembélé“. Sollte der französische Flügelstürmer seinen Aufenthalt im Camp Nou verlängern, wird dies auch Auswirkungen auf die Zukunft von Adama Traoré oder einen potenziellen Transfer von Raphinha haben. Die ‚Mundo Deportivo‘ sieht in Xavi einen wichtigen Faktor bei den neuerlichen Annäherungen zwischen Klub und Spieler: „Der Spieler fühlt sich mit Xavi wohler und die Kontakte werden wieder aufgenommen, obwohl Barça an seinem letzten Angebot zur Verlängerung festhält.“ Derzeit lässt sich Dembélé noch alle Möglichkeiten offen.

Rekordsumme für Osimhen?

Victor Osimhen steht seit längerem schon im Fokus anderer Klubs. Der Torjäger der SSC Neapel hat aufgrund seiner Topleistungen für die Süditaliener mächtig an seinem Wert geschraubt. Inzwischen will der Serie A-Klub offenbar 120 Millionen Euro für den Nigerianer haben, das berichtet der ‚Corriere dello Sport‘. Als potenzielle Abnehmer für Osimhen nennt die Sportzeitung Manchester United und den FC Arsenal. Ob die Engländer eine derart hohe Summe aufbringen wollen oder ob sich die Offiziellen vom Klub am Vesuv letztlich auch mit weniger begnügen, wird der Transfermarkt im Sommer zeigen.

„Mercato statt Scudetto“

Die Niederlage gegen Inter Mailand (0:1) sorgt für hängende Mundwinkel in Turin. Juventus erlitt einen herben Rückschlag im Titelkampf und steht derzeit nur auf Rang vier in der Tabelle. Mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer AC Mailand sind die Chancen auf den Meistertitel nur sehr gering. Deshalb schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘: „Allegri verabschiedet sich vom Scudetto und stürzt sich auf den Mercato (Transfermarkt, Anm. d. Red.)“. Als Transferziele werden Nicolò Zaniolo von der AS Rom und Ángel Di María von Paris St. Germain genannt.