United: Rückendeckung für Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer sitzt trotz aller Widrigkeiten bei Manchester United fest auf dem Trainerstuhl. Im Rahmen des diesjährigen Finanzberichts der Red Devils äußerte sich CEO Ed Woodward auch zu der sportlichen Situation des Klubs. Nach nur zehn Punkten aus den ersten sieben LIgaspielen liegt das einstige Ligaschwergewicht auf dem 14. Tabellenplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Mitteilung heißt es: „Auf dem Spielfeld liegt zwar noch harte Arbeit vor uns, um eine größere Beständigkeit zu erreichen, aber wir bleiben dem positiven Weg, den wir unter Ole beschreiten, absolut verpflichtet, während sich die Mannschaft weiter entwickelt.“ Solskjaers Vertrag im Old Trafford läuft noch bis 2022. Mit Mauricio Pochettino behält eine mögliche Traineralternative die Situation an der Seitenlinie beim Rekordmeister im Blick.