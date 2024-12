Ein Geschenk für Barça | Newcastle will 100-Millionen-Mann

Real verteilt Geschenke

In einem furiosen Spiel trennten sich Rayo Vallecano und Real Madrid am gestrigen Samstag mit 3:3. Die ‚as‘ sah eine „verpasste Chance“, die Tabellenführung zu übernehmen. Passend zur Weihnachtszeit, titelt heute die ‚Sport‘, ist das natürlich „ein Geschenk an Barça“.

Der La Liga-Spitzenreiter aus Katalonien kann seinen Vorsprung auf Real mit einem Sieg gegen CD Leganés am Sonntagabend (21 Uhr) auf vier Punkte ausbauen, wohlgemerkt hat Barça dann auch eine Partie mehr auf dem Konto.

108-Millionen-Transfer?

Newcastle United steigt in den Poker um Mohammed Kudus (24) ein. Nach Informationen des ‚Mirror‘ wollen die Magpies auf dem Winter-Transfermerkt ein Angebot für den West Ham-Angreifer einreichen. Die Hammers fordern 90 Millionen Pfund, umgerechnet also 108 Millionen Euro.

Neben Newcastle zeigen auch der FC Arsenal und der FC Liverpool Interesse an Kudus. Der ghanaische Außenstürmer war im August 2023 für 43 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu West Ham gewechselt. In der laufenden Saison hat Kudus wettbewerbsübergreifend erst vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Assists) vorzuweisen, verpasste allerdings auch fünf Partien wegen einer Rotsperre.