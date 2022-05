Braithwaites Korb für Xavi

Der FC Barcelona würde sich in diesem Sommer gerne von Martin Braithwaite trennen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge hat Coach Xavi dem dänischen Stürmer in der vergangenen Woche in einem persönlichen Gespräch nahegelegt, den Klub zu verlassen. Braithwaite spielt in den Planungen des Barça-Trainers keine große Rolle.

Die öffentliche Antwort des 30-Jährigen ließ nicht lange auf sich warten. Gegenüber ‚Canal TV2‘ sagte Braithwaite nun: „Ich denke nicht an einen Abschied aus Barcelona. Ich habe noch einen Vertrag über zwei Jahre.“ Das letzte Wort in dieser Personalie dürfte noch nicht gesprochen sein.