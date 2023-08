BVB mischt bei City-Talent mit

Die Arbeiten am Kader bei Borussia Dortmund sind ganz offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Neben einem Backup für Sebastién Haller (29) schielt der BVB auch weiterhin in die Talente-Abteilung anderer Klubs. Ein Akteur von Manchester City hat es Sebastien Kehl, Edin Terzic und Co. besonders angetan.

Laut ‚Sport1‘ beschäftigen sich die Schwarz-Gelben intensiv mit Cole Palmer. Der 21-jährige Engländer trumpfte in der Saisonvorbereitung auf und traf im UEFA Super Cup-Finale gegen den FC Sevilla (6:5 n.E.) zum wichtigen Ausgleich. Auch im Community Shiel-Finale gegen den FC Arsenal (2:5 n.E.) trug sich Palmer in die Torschützenliste ein.

Welches Transfermodell die Dortmunder anstreben, wird nicht überliefert. Bei einem festen Transfer will City dem Bericht zufolge mehr als 18 Millionen Euro sehen. Einer Leihe schieb City-Coach Pep Guardiola kürzlich eine Riegel vor: „Er bleibt oder wird verkauft.“ Heißt: Will der BVB den Zuschlag, müsste man sich wirtschaftlich womöglich sehr strecken.