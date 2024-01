FC Bayern: Wackeln im Sommer große Namen?

In den nächsten Tagen wird der Kader des FC Bayern Zuwachs bekommen. Der Rekordmeister ist unter anderem durch die Abstellungen für den Afrika- und Asien-Cup dezimiert und will auf die Abwesenheit einiger Spieler reagieren. Laut ‚kicker‘ sollen potenzielle Neuzugänge vor dem Trainingslager in Portugal (15. Bis 18. Januar) eingetütet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und das hat dann auch Auswirkungen auf den bevorstehenden Transfersommer. Das Fachmagazin berichtet, dass „beinahe jeder Spieler hinterfragt und neu bewertet“ werde. Die einzigen Ausnahmen seien Manuel Neuer (37), Thomas Müller (34) und Harry Kane (30). Es könnten demnach „unpopuläre“ oder „überraschende“ Maßnahmen getroffen werden, heißt es weiter.

Lese-Tipp

Mukiele-Poker: Erster Dämpfer für Bayern

Welche Spieler wackeln?

Dass Trainer Thomas Tuchel den Kader gerne etwas umkrempeln würde, ließ er seit seiner Ankunft immer wieder durchblicken. Auch Christoph Freund will in seiner Position als Sportdirektor, die er seit dem 1. September bekleidet, der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken. Mit der Verpflichtung von Bryan Zaragoza (22/kommt vom FC Granada) wurde hier bereits der erste Schritt gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bedeutet gleichzeitig, dass die Luft in der Offensive dünner wird. Gut möglich, dass ein arrivierter Flügelstürmer die Bayern im Sommer verlässt. Sollte Leroy Sané (27) seinen 2025 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern, werden die Münchner zwangsläufig über einen Verkauf nachdenken. Auch hinter der Zukunft von Serge Gnabry steht ein großes Fragezeichen. Der 28-Jährige kommt in der laufenden Saison aufgrund vieler Verletzungen nicht in Tritt.

Stammkräfte mit Fragezeichen

Bei Joshua Kimmich (28) häuften sich zuletzt Berichte, die auf eine Luftveränderung hindeuteten. Zum einen suchte der Mittelfeldstratege Ende des vergangenen Jahres nach einem Spieleberater, der ihn bei einem potenziellen Transfer unterstützen könnte. Zum anderen wird der Name des Nationalspielers immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ähnlich sieht es bei Alphonso Davies aus. Der Berater des 23-jährigen Linksverteidigers lässt öffentlich immer wieder durchblicken, dass Gespräche mit Real Madrid laufen. Die Bayern wollen den schnellen und wuchtigen Außenbahnspieler gerne halten, eine Verlängerung des bis 2025 datierten Vertrags blieb bislang jedoch aus.

Fluktuation in der Abwehr möglich

Auch der Defensivverbund steht unter Beobachtung. Zunächst sollen in Kürze zwei neue Spieler kommen. Einer für die Zentrale, einer für rechts hinten. Gleichzeitig hat Tuchel dem Vernehmen nach an Ronald Aráujo (24) vom FC Barcelona einen Narren gefressen. Der Uruguayer käme als Neuzugang aber erst im Sommer in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollten die Bemühungen der Bayern erfolgreich sein, wäre spätestens ab kommender Spielzeit ein Überangebot an Top-Spielern in der Abwehr verfügbar. Weder Minjae Kim (27), noch Dayot Upamecano (25) oder Matthijs de Ligt (24) wären wohl dauerhaft mit der Rolle als Nummer vier oder gar Nummer fünf zufrieden.