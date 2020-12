Milan: Ibrahimovic dachte an Karriereende

Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand war vor der laufenden Saison bereits im Begriff, seine Karriere zu beenden. Wie der 39-jährige Schwede im Gespräch mit ‚Sky Italia‘ verrät, habe der Entschluss bereits festgestanden, als Milan-Trainer Stefano Pioli sich bei Ibrahimovic nach dessen Plänen erkundigte. „Pioli hat mich gefragt: ‚Was willst du machen?‘ Ich habe geantwortet: ‚Ich denke, ich werde nicht weitermachen.‘ Ich habe Nein gesagt, ich mache nicht weiter. Es ist genug“, so der ehemalige schwedische Nationalspieler (116 Einsätze). „Ich habe an das Opfer gedacht, das ich für meine Familie bringen musste. Ich habe mir gesagt: Für sechs Monate ist es okay, aber nicht für ein weiteres Jahr“, erklärt Ibrahimovic weiter.

Nach einiger Zeit entschied sich der Routinier dann jedoch bekanntlich um: „Ich bin zu dem Moment gekommen, an dem ich nichts bereuen wollte. Dann ist das Gefühl weiter gewachsen und ich habe Mino (Berater Raiola, Anm. d. Red) angerufen und ihm gesagt: ‚Vergiss alles, ich spreche mit der Familie und lass uns weitermachen‘“. Wie der 1,95 Meter große Angreifer enthüllt, zog er im Sommer nicht zum ersten Mal das Karriereende in Erwägung: Bereits während seiner Zeit bei Manchester United zwischen 2016 und 2018 habe er darüber nachgedacht, seine Laufbahn zu beenden. In der laufenden Saison besticht Ibrahimovic mit außergewöhnlichen Leistungen. In sechs Serie A-Spielen gelangen ihm sage und schreibe zehn Tore.