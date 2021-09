Tuchel hofft auf Rüdiger-Verlängerung

Thomas Tuchel (48) wünscht sich, dass Antonio Rüdiger beim FC Chelsea bleibt. „Ich hoffe, dass sie eine Lösung finden werden. Aber es geht bei solchen Dingen nicht immer um das, was sich Trainer und Spieler wünschen. Momentan geht es um den Klub, den Spieler und seinen Berater“, erklärte der Trainer der Blues auf einer Pressekonferenz. Rüdigers Vertrag läuft zum Saisonende aus, Interesse am 28-Jährigen wurde bereits Real Madrid, Paris St. Germain, Atlético Madrid und Juventus Turin nachgesagt.

Tuchel lobt den begehrten Innenverteidiger in höchsten Tönen: „Ich kann nur sagen, dass er seit langer Zeit exzellent und vor allem konstant spielt. Ich erlebe ihn sehr ruhig und sehr fokussiert. Es ist keine Ablenkung für ihn. Wir müssen den Dingen die Zeit geben, die sie brauchen. Ich denke, dass sich Toni hier wohlfühlt und den Respekt seiner Teamkollegen spürt. Er spürt die Liebe der Fans und er ist in der besten Liga der Welt bei einem großen Klub. Es gibt also eigentlich nur wenig Gründe, daran etwas zu ändern.“