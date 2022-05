28 Millionen: Aaronson vor England-Transfer

Brenden Aaronson (21) steht offenbar vor dem Sprung in die Premier League. Wie das Fachportal ‚MLSsoccer.com‘ erfuhr, zieht es den US-amerikanischen Angreifer von RB Salzburg zu Leeds United. Bei den Whites sitzt Landsmann und Mentor Jesse Marsch auf der Trainerbank. Umgerechnet rund 28 Millionen Euro soll Aaronson kosten.

Auch der ehemalige Arbeitgeber Philadelphia Union soll dank Weiterverkaufsklausel am Deal partizipieren und zwischen zehn und 20 Prozent der Ablöse kassieren. Eineinhalb Jahre verbrachte Aaranson in Salzburg, dabei verbuchte er in 66 Pflichtspielen 13 Tore und 16 Vorlagen.