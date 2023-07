Wolfsburg: Gosens-Alternative aus Italien?

Sollte sich der geplante Transfer von Robin Gosens auf den letzten Metern zerschlagen, hat der VfL Wolfsburg eine Alternative an der Angel. Laut ‚tuttomercatoweb.com‘ ist Josh Doig von Hellas Verona der Plan B zum DFB-Profi von Inter Mailand. Wegen Gosens laufen die Verhandlungen zwischen den Wölfen und den Nerazzurri auf Hochtouren. Doig steht seit Sommer 2022 bei den Italienern unter Vertrag. Damals wechselte der Linksfuß vom Hibernian FC für 3,6 Millionen Euro Ablöse in die Serie A.

Für Hellas absolvierte der 21-jährige Schotte 22 Pflichtspiele und sammelte insgesamt sechts Torbeteiligungen. Wie auch bei Gosens glänzt Doig hauptsächlich als Schienenspieler auf der linken Seite. Sollte es nicht zum Wolfsburg-Wechsel kommen, bieten sich Doig auch Alternativen in Italien: So haben dem Bericht zufolge der FC Turin, Lazio Rom und US Sassuolo ihr Interesse hinterlegt.

