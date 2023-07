Neuer Klub für Czyborra

Lennart Czyborra setzt seine Karriere in der Eredivisie fort. Den 24-Jährigen zieht es auf Leihbasis zum PEC Zwolle. Der Linksverteidiger schließt sich den Niederländern für ein Jahr vom FC Genua an. FT berichtete bereits Ende Juni exklusiv, dass der Linksfuß Avancen aus den Niederlanden erhält. In Deutschland war Czyborra unter anderem für Arminia Bielefeld aktiv.

„Ich freue mich auf das nächste Jahr in Zwolle, wo ich mein Bestes geben werde, um der Mannschaft zum Verbleib in der Eredivisie zu verhelfen. Der Spielstil von Zwolle hat mich zu diesem Schritt überzeugt. Lasst uns gemeinsam eine großartige Saison machen“, kommentiert Czyborra seine neue Aufgabe.

